Ça bourgeonne ! Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ça bourgeonne ! Maison Paris Nature, 8 mars 2023, Paris. Le mercredi 08 mars 2023

de 09h30 à 11h30

. gratuit

C’est le printemps, les oiseaux reviennent et les bourgeons débourrent ! On vous détaillera ces merveilles de précision, de coordination et d’esthétisme que nos arbres produisent chaque année. La présentation sera suivie d’une sortie dans le parc pour observer de plus près ce phénomène, et reconnaître les espèces sans les feuilles. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2070?deco=brand

