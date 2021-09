Fenouillet Mairie Fenouillet, Haute-Garonne Ça bouge en ville fête les 10 ans du pôle Jeunesse – Samedi 11 septembre Mairie Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Mairie, le samedi 11 septembre à 14:00

La 2e édition du festival du pôle Jeunesse sera riche en activités pour toutes et tous. Rendez-vous samedi 11 septembre à partir de 14h sur la place de la mairie. Des activités extrêmes comme le Xtrem Jump, le grimpe d’arbres et le surf mécanique séduiront les plus courageux. Partez également à la découverte du street-art : hip-hop, djing, musique assistée par ordinateur, danse et concerts rythmeront cette journée. Tout un programme pour fêter les 10 ans du pôle Jeunesse ! La 2e édition du festival du pôle Jeunesse se tiendra le samedi 11 septembre dès 14h sur la place de la mairie. Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T23:59:00

