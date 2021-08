Ça bouge en bas de chez vous ! Ornans, 26 août 2021, Ornans.

Ça bouge en bas de chez vous ! 2021-08-26 13:30:00 – 2021-08-26 18:00:00 Square de la médiathèque 26, rue Saint Laurent

Ornans Doubs Ornans

EUR 0 En partenariat avec les associations Ornanaises. Ces animations de proximité s’adressent à tous les Ornanais. Le principe étant de favoriser le lien social et de partager des moments de convivialité.

Au programme : vannerie avec Pascal Rouchousse, feutrage et tissage de la laine avec les Brebious de la Loue, ateliers créatifs avec le CaSoli, et activités ludiques avec la médiathèque la Passerelle. Toutes les animations sont gratuites.

Pass sanitaire obligatoire pour toute personne majeure.

evs@ornans.fr +33 7 57 07 00 86

