Ça bouge au stade de La Motte Stade départemental de La Motte, 18 septembre 2021, Bobigny.

Ça bouge au stade de La Motte

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Stade départemental de La Motte

**Ça bouge au Stade de la Motte !** ———————————– ### **Expositions – Balades urbaines – Rencontres – Démonstrations de gladiature – Jeu de piste – Ateliers** **Depuis plus de cinq ans, des fouilles archéologiques ont été menées pour préparer la construction du PRISME, un nouvel équipement sportif inclusif. Une voie romaine et des vestiges d’habitations ont été mis au jour et nous racontent l’occupation de ce site. C’est plus de 2000 ans que nous vous invitons à parcourir lors de ce week-end de rencontres, balades urbaines et animations.** Deux jours pour vous présenter trente ans de recherches archéologiques et architecturales accompagnant le développement du quartier : des fouilles menées à la Vache à l’Aise, l’hôpital Avicenne et autour du stade de la Motte ; des lieux historiques construits depuis les années 1930 comme l’imprimerie _L’Illustration_, l’ancien hôpital Franco-Musulman ; la gare de Bobigny, lieu de départ pour les convois de Déportation pendant la Seconde Guerre mondiale ou encore les constructions de logements à l’Étoile ou au Pont de Pierre… sans oublier le PRISME, nouvel équipement sportif inclusif qui verra le jour prochainement au pied des terrains de sport existants. Archéologues, historiens de l’architecture, médiateurs vous raconteront toute l’histoire du Grand Quadrilatère de Bobigny.

Entrée libre. Balades urbaines et ateliers sur inscription

Archéologues, historiens de l’architecture, médiateurs vous raconteront les histoires du Grand Quadrilatère de Bobigny.

Stade départemental de La Motte 59 rue Marcel Cachin Bobigny 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:30:00