Ça bouge à la Houle – Fête de la musique Saint-Briac-sur-Mer, 18 juin 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Ça bouge à la Houle – Fête de la musique Saint-Briac-sur-Mer

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Venez danser et vous amuser, en famille ou entre amis, lors de la fête de la musique de Saint-Briac !

Fête de la musique et feu de la Saint-Jean Boulevard de la Houle et Cale du Béchet.

19H15 À 20H

Trop facile de deviner d’où nous vient le trio Singing in the Rennes… Impossible, pourtant, de savoir ce qu’ils valent sans avoir écouté leur jazz explosif et les belles chansons qu’ils reprennent avec toute la générosité qui leur es tpropre. N’hésitez surtout pas à venir les découvrir à l’occasion de la fête de la musique.

20H15 À 21H15

Le groupe « Bloco Loco » est une batucada, un ensemble de percussions brésiliennes, s’inspirant des plus grandes écoles de samba de Rio. Si les poignets démangent, les jambes fourmillent, si les zygomatiques s’ennuient, courrez nous rejoindre. Les yeux fermés on se croirait à Rio de Janeiro. Le show de Bateria de Bloco Loco, inspiré des plus grandes écoles cariocas, vous entraînera au rythme effréné des percussions brésiliennes dans la folie carnaval !

22H15 À 23H :

Gemma and the Travellers, c’est avant tout la voix de Gemma. Accompagné avec brio par une guitare, une batterie, une basse et un saxo, ce groupe aux influences R’nB, soul et funk saura vous emmener sur la piste de danse pour groover jusqu’au bout de la nuit. A partir de 23h, descente vers la cale du Béchet pour le feu de la Saint-Jean en musique avec « Bloco Loco ». Restauration sur place. Tombola animée par l’UCASB

Samedi 18 juin 2022 – A partir de 19h – Boulevard de la Houle et cale du Béchet

+33 2 99 88 32 34

Saint-Briac-sur-Mer

