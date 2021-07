Marseille Local C4 Bouches-du-Rhône, Marseille C4’s summer session : Dj Von Pripyat « from soul to punk .. with love » Local C4 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

C4’s SUMMER SESSION avec Von Pripyat, sa cape et ses vinyles sales ! Set soul, r’n’b, r’n’r, country, garage, punk et quelques surprises cool, pile pour l’apéro ! 18h30 donc, entrée libre. ♫♫♫ Local C4 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T18:30:00 2021-07-25T22:00:00

