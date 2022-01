C2l’abstraction Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

C2l'abstraction Istres, 23 mars 2022, Istres.

2022-03-23 – 2022-04-14
Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres Bouches-du-Rhône Exposition de Peinture / Sculpture Le choc des émotions

Avec Chantal Jamet / Keo Merlier Haim / Philippe Lezer / Hugo Terracol Exposition de Peinture / Sculpture Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres

