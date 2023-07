Les sports on the beach: grappeling C201 Saint-Estèphe, 10 août 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Dordogne

Evénement estival proposant la découverte et la pratique d’activités de plage, organisées et animées par des éducateurs spécialisés. RDV sur la plage, matériel fourni, prévoir une bouteille d’eau et une tenue de sport de plage..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 17:00:00. EUR.

C201 Etang

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Summer event offering the discovery and practice of beach activities, organized and led by specialized educators. Meeting point on the beach, equipment provided. Bring a bottle of water and beachwear.

Evento de verano que ofrece la oportunidad de descubrir y participar en actividades de playa, organizadas y dirigidas por educadores especializados. Punto de encuentro en la playa, material proporcionado, traer una botella de agua y ropa de playa.

Sommerveranstaltung, bei der die Entdeckung und Ausübung von Strandaktivitäten angeboten wird, die von spezialisierten Erziehern organisiert und geleitet werden. RDV am Strand, Material wird gestellt, Wasserflasche und Sportkleidung für den Strand mitbringen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin