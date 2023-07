Visite dégustation | Clos de Noël C2 Faurilles, 4 juillet 2023, Faurilles.

Faurilles,Dordogne

Clos de Noël organise une visite dans ses vignes, son chai de vinification et son chai d’élevage avec les barriques et les amphores. Puis, vous aurez une dégustation des vins.

Réservation nécessaire..

2023-07-04 fin : 2023-07-04 12:00:00. EUR.

C2 Clos de Noël

Faurilles 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Clos de Noël organizes a tour of its vineyards, winemaking cellar and ageing cellar with barrels and amphorae. Followed by a wine tasting.

Reservations required.

Clos de Noël organiza una visita a sus viñedos, bodega de vinificación y bodega de crianza con barricas y ánforas. A continuación, degustación de vinos.

Reserva obligatoria.

Clos de Noël organisiert einen Besuch in seinen Weinbergen, dem Weinkeller und dem Weinausbaukeller mit den Fässern und Amphoren. Anschließend gibt es eine Weinprobe.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides