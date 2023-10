Atelier d’auto-réparation de vélos C.R.A.D.E Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Finistère Atelier d’auto-réparation de vélos C.R.A.D.E Concarneau, 20 octobre 2023, Concarneau. Atelier d’auto-réparation de vélos 20 et 21 octobre C.R.A.D.E L’atelier vous accompagne dans vos réparations, vos projets, vos envies.

Cependant, nous ne réparons pas pour vous. Nous sommes convaincus que l’implication des usagers est nécessaire et bénéfique.

Notre souhait est de vous aider à devenir autonome sur la réparation et l’entretien de votre cycle.

Le C.R.A.D.E accueille un service de location vélo reconditionnés (durant la saison). Il est partenaire de Terre de vélos . C.R.A.D.E 1 rue des Lavoirs 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Le Télégramme/Gwenn Hamp Détails Catégories d’Évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu C.R.A.D.E Adresse 1 rue des Lavoirs 29900 Concarneau Ville Concarneau Departement Finistère Lieu Ville C.R.A.D.E Concarneau latitude longitude 47.877431;-3.914956

C.R.A.D.E Concarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concarneau/