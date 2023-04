Waassersenneswee C. R.314 Lultzhausen- Eschdorf, 2 juin 2023, Lultzhausen.

Waassersenneswee 2 – 4 juin C. R.314 Lultzhausen- Eschdorf

Découvrez ce chemin de méditation le long du ruisseau entre Lultzhausen et Eschdorf. Le parcours veut apprécier et mettre en valeur l’eau comme élément et comme composante existentielle de la nature vivante. Les différentes stations thématiques invitent les visiteurs à la contemplation et à la réflexion. Embarquez pour ce voyage et profitez de ce chemin impressionnant avec tous vos sens.

Départ : C. R.314 entre Lultzhausen et Eschdorf

Longueur : 2,8 km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:30:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:30:00+02:00

