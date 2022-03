C O N F É R E N C E _ La représentation des musiciens et des instruments de musique à cordes dans nos églises romanes et gothiques _ Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

C O N F É R E N C E _ La représentation des musiciens et des instruments de musique à cordes dans nos églises romanes et gothiques _ Beaune, 26 mars 2022, Beaune. C O N F É R E N C E _ La représentation des musiciens et des instruments de musique à cordes dans nos églises romanes et gothiques _ Maison des Associations – Porte Marie de Bourgogne 14 Rue Poterne Beaune

2022-03-26 – 2022-03-26 Maison des Associations – Porte Marie de Bourgogne 14 Rue Poterne

Beaune Côte-d’Or EUR 0 0 Le Centre d’Etudes Musicales de Bourgogne (CEMB) vous invite à une conférence animée par Christian Rault, luthier et organologue : La représentation des musiciens et des instruments de musique à cordes dans nos églises romanes et gothiques.

Entrée libre.

Masque et passe vaccinal OBLIGATOIRES. cembbourgogne21@gmail.com +33 3 80 22 81 44 Le Centre d’Etudes Musicales de Bourgogne (CEMB) vous invite à une conférence animée par Christian Rault, luthier et organologue : La représentation des musiciens et des instruments de musique à cordes dans nos églises romanes et gothiques.

Entrée libre.

Masque et passe vaccinal OBLIGATOIRES. Maison des Associations – Porte Marie de Bourgogne 14 Rue Poterne Beaune

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse Maison des Associations - Porte Marie de Bourgogne 14 Rue Poterne Ville Beaune lieuville Maison des Associations - Porte Marie de Bourgogne 14 Rue Poterne Beaune Departement Côte-d'Or

Beaune Beaune Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

C O N F É R E N C E _ La représentation des musiciens et des instruments de musique à cordes dans nos églises romanes et gothiques _ Beaune 2022-03-26 was last modified: by C O N F É R E N C E _ La représentation des musiciens et des instruments de musique à cordes dans nos églises romanes et gothiques _ Beaune Beaune 26 mars 2022 Beaune Côte-d'Or

Beaune Côte-d'Or