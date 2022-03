C les vacances ! – Street art is not a crime La Commanderie – Elancourt Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

C les vacances ! – Street art is not a crime

du lundi 25 avril au jeudi 28 avril à La Commanderie – Elancourt

**Stage – Arts visuels – Jeune public** Avec Titi from Paris Le street art regroupe toutes formes d’art réalisées dans l’espace public et de nombreux médiums : peinture murale, pochoir, collage… Partagez quatre jours de création avec Titi from Paris pour expérimenter différentes techniques pour réaliser son affiche originale de 2 mètres !

Tarifs : 30€ (SQY) / 40€ (hors SQY) – Sur réservation

Quatre jours de stage avec l'artiste Titi from Paris pour expérimenter le street art. La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T17:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T17:00:00

