C les vacances ! – Menons l’enquête La Commanderie – Elancourt, 18 juillet 2022, Élancourt. C les vacances ! – Menons l’enquête

du lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet à La Commanderie – Elancourt

**Stage – Jeune public – Sciences / De 12 à 14 ans** Avec un médiateur de Sciencis Avec des expériences, des observations et une sortie, vous avez quatre jours pour entrer dans peau d’un chercheur. Dans un esprit ludique, vous menez l’enquête pour estimer l’impact de l’environnement sur la santé, repérer les pollutions, qui sont parfois là où nous les attendons le moins. L’occasion de s’engager dans une démarche scientifique et embarquer ses proches dans l’aventure !

Tarifs : 30€ (SQY) / 40€ (hors SQY) – Sur réservation

Avec des expériences, des observations et une sortie, vous avez quatre jours pour entrer dans peau d'un chercheur. La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T10:00:00 2022-07-18T17:00:00;2022-07-19T10:00:00 2022-07-19T17:00:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T17:00:00;2022-07-21T10:00:00 2022-07-21T17:00:00

