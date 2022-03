C les vacances ! – La ronde des arts plastiques La Commanderie – Elancourt Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

C les vacances ! – La ronde des arts plastiques

du lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet à La Commanderie – Elancourt

du lundi 18 juillet au jeudi 21 juillet à La Commanderie – Elancourt

**Stages – Arts visuels – Jeune public / De 8 à 12 ans** Avec Titi from Paris Peinture, dessin, collage, assemblage, landart…, c’est un plongeon dans l’univers des arts plastiques que vous propose l’artiste Titi from Paris. Quatre jours pour tout tester et exprimer sa créativité sur la thématique du portrait. Vous verrez, le talent n’attend pas le nombre des années !

Tarifs : 30€ (SQY) / 40€ (hors SQY) – Sur réservation

La Commanderie – Elancourt
Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt

2022-07-18T10:00:00 2022-07-18T17:00:00;2022-07-19T10:00:00 2022-07-19T17:00:00;2022-07-20T10:00:00 2022-07-20T17:00:00;2022-07-21T10:00:00 2022-07-21T17:00:00

