du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à La Commanderie – Elancourt

Stage – Danse et vidéo – Jeune public Avec Claire Jenny, chorégraphe et les artistes de la Cie Point-Virgule Claire Jenny et ses complices vous invitent à nouveau à explorer et créer des compositions dansées qui s’inspirent des usages des réseaux sociaux tels que Tiktok, pour en jouer, les détourner, les transformer. En lien avec sa nouvelle création Entre, elle partage ses recherches artistiques et sa réflexion sur la place des images et des écrans dans nos vies.

Tarifs : 20€ (SQY) / 25€ (hors SQY) – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T14:30:00 2022-04-25T17:30:00;2022-04-26T14:30:00 2022-04-26T17:30:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T17:30:00;2022-04-28T14:30:00 2022-04-28T17:30:00;2022-04-29T14:30:00 2022-04-29T17:30:00

