du lundi 25 juillet au vendredi 26 août à La Commanderie – Elancourt

**Stage – Jeune public – Danse** Avec Fabrice Guillot, chorégraphe – Cie Retouramont Le chorégraphe Fabrice Guillot vous invite à inventer une chorégraphie qui s’empare de l’architecture de La Commanderie avec une danse d’escalier, des suspensions sur les murs et des ombres projetées sur les façades. Ce corps à corps ludique à l’architecture sera la matière d’un parcours chorégraphique nocturne partagé avec le public, pour la Nuit Blanche, le samedi 1er octobre.

Tarifs : 35€ (SQY) / 48€ (hors SQY) – Sur réservation

Le chorégraphe Fabrice Guillot vous invite à inventer une chorégraphie qui s'empare de l'architecture de La Commanderie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T10:00:00 2022-07-25T16:00:00;2022-07-26T10:00:00 2022-07-26T16:00:00;2022-07-27T10:00:00 2022-07-27T16:00:00;2022-07-28T10:00:00 2022-07-28T16:00:00;2022-07-29T10:00:00 2022-07-29T16:00:00;2022-08-01T10:00:00 2022-08-01T16:00:00;2022-08-02T10:00:00 2022-08-02T16:00:00;2022-08-03T10:00:00 2022-08-03T16:00:00;2022-08-04T10:00:00 2022-08-04T16:00:00;2022-08-05T10:00:00 2022-08-05T16:00:00;2022-08-08T10:00:00 2022-08-08T16:00:00;2022-08-09T10:00:00 2022-08-09T16:00:00;2022-08-10T10:00:00 2022-08-10T16:00:00;2022-08-11T10:00:00 2022-08-11T16:00:00;2022-08-12T10:00:00 2022-08-12T16:00:00;2022-08-15T10:00:00 2022-08-15T16:00:00;2022-08-16T10:00:00 2022-08-16T16:00:00;2022-08-17T10:00:00 2022-08-17T16:00:00;2022-08-18T10:00:00 2022-08-18T16:00:00;2022-08-19T10:00:00 2022-08-19T16:00:00;2022-08-22T10:00:00 2022-08-22T16:00:00;2022-08-23T10:00:00 2022-08-23T16:00:00;2022-08-24T10:00:00 2022-08-24T16:00:00;2022-08-25T10:00:00 2022-08-25T16:00:00;2022-08-26T10:00:00 2022-08-26T16:00:00

