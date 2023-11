Soirée Mont d’Or sur Braséro C La Nautique Épernay, 9 décembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Avec les Habits de Lumière le samedi 9 décembre : journée Mont D’or sur braséro.

Des champagnes d’Épernay vous seront proposés (champagne Nicolas MOREAU et champagne DALLANCOURT ainsi qu’une large sélection …)

Midi et soir pour passer un très bon moment de convivialité. Repas complet : entrée, accompagnement,

dessert, au pied du feu d’artifice sans la foule.

RESERVATION dès maintenant car les places sont limitées, à l’intérieur ou sur la toute nouvelle terrasse couverte et chauffée..

C La Nautique Quai de l’Île Belon

Épernay 51200 Marne Grand Est



With Habits de Lumière on Saturday December 9: Mont D’or day on a brazier.

Champagne from Épernay will be on offer (Nicolas MOREAU and DALLANCOURT champagnes as well as a wide selection …)

Lunch and dinner for a great time. Full meal: starter, side dish,

dessert, at the foot of the fireworks without the crowds.

RESERVATION NOW as places are limited, indoors or on the brand-new covered and heated terrace.

Con Les Habits de Lumière el sábado 9 de diciembre: día del Mont D’or en el brasero.

Se ofrecerá champán de Épernay (champán Nicolas MOREAU y DALLANCOURT, así como una amplia selección…)

Almuerzo y cena de convivencia. Comida completa: entrante, guarnición

postre, al pie de los fuegos artificiales sin aglomeraciones.

RESERVE AHORA, ya que las plazas son limitadas, en el interior o en la flamante terraza cubierta y climatizada.

Mit den Habits de Lumière am Samstag, den 9. Dezember: Tag Mont D’or auf Braséro.

Champagner aus Épernay wird Ihnen angeboten (Champagner Nicolas MOREAU und Champagner DALLANCOURT sowie eine große Auswahl an …)

Mittags und abends können Sie einen sehr guten Moment in geselliger Runde verbringen. Komplette Mahlzeit: Vorspeise, Beilage,

dessert, am Fuße des Feuerwerks ohne Menschenmassen.

RESERVIEREN Sie jetzt, denn die Plätze sind begrenzt, drinnen oder auf der brandneuen überdachten und beheizten Terrasse.

