La Dégustation Rare C La Nautique Épernay, 24 novembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

« La Dégustation Rare » afin de découvrir et déguster des cuvées aux cépages difficiles à trouver et souvent onéreux !!

Pinot Blancs – assemblage de Pinot blanc, Arbanne, Petit Meslier dans une cuvée 5 cépages …

Animé par Pierre Trichet, viticulteurs à Trois Puits.

Dégustation complété par quelques mises en bouche…

Coût: 28€ Réservation demandée par mail, facebook, instagram.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:30:00. .

C La Nautique Quai de l’Île Belon

Épernay 51200 Marne Grand Est



« La Dégustation Rare » to discover and taste hard-to-find and often expensive vintages!!!

Pinot Blancs – a blend of Pinot Blanc, Arbanne and Petit Meslier in a 5-varietal cuvée …

Hosted by Pierre Trichet, winemaker at Trois Puits.

Tasting complemented by a few appetizers…

Cost: 28? Reservations requested by e-mail, facebook, instagram

« La Dégustation Rare » para descubrir y degustar añadas de variedades de uva difíciles de encontrar y, a menudo, caras

Pinot Blancs – una mezcla de Pinot Blanc, Arbanne y Petit Meslier en una cuvée de 5 variedades …

Presentado por Pierre Trichet, viticultor de Trois Puits.

Degustación completada con unos aperitivos…

Coste: 28? Se ruega reservar por correo electrónico, facebook, instagram

« La Dégustation Rare », um Cuvées mit schwer zu findenden und oft teuren Rebsorten zu entdecken und zu verkosten!!!

Pinot Blancs – eine Mischung aus Pinot Blanc, Arbanne und Petit Meslier in einer Cuvée aus 5 Rebsorten …

Geleitet von Pierre Trichet, Winzer in Trois Puits.

Die Verkostung wird durch einige Appetithäppchen ergänzt…

Kosten: 28? Reservierung per E-Mail, Facebook oder Instagram erbeten

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne