C' La Fête à Marcillac La Croze 2021-07-31 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-31

Marcillac-la-Croze Corrèze
Diner : Melon au jambon – Jambon braisé – Gratin dauphinois – Fromage – Salade – Dessert glacé

Feux d’artifices

Concert Old School dès 21h (gratuit).

Inscription avant le 26/07 auprès de Christophe Chirol au 06 15 35 74 54 ou 05 55 25 42 78 marcillac@sfr.fr dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Lieu Marcillac-la-Croze