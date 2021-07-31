C’ La Fête à Marcillac La Croze Marcillac-la-Croze Marcillac-la-Croze Marcillac-la-CrozeMarcillac-la-Croze
C’ La Fête à Marcillac La Croze Marcillac-la-Croze Marcillac-la-Croze, 31 juillet 2021, Marcillac-la-CrozeMarcillac-la-Croze.
C’ La Fête à Marcillac La Croze 2021-07-31 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-31
Marcillac-la-Croze Corrèze Marcillac-la-Croze
Marcillac-la-Croze
Diner : Melon au jambon – Jambon braisé – Gratin dauphinois – Fromage – Salade – Dessert glacé
Feux d’artifices
Concert Old School dès 21h (gratuit).
Inscription avant le 26/07 auprès de Christophe Chirol au 06 15 35 74 54 ou 05 55 25 42 78
marcillac@sfr.fr
dernière mise à jour : 2021-07-25 par