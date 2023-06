Atelier « Je crée une bande dessinée » avec l’autrice Virginie Costa C.L.A.E. du Centre-Ville. Cluses Cluses Catégories d’Évènement: Cluses

Haute-Savoie Atelier « Je crée une bande dessinée » avec l’autrice Virginie Costa C.L.A.E. du Centre-Ville. Cluses Cluses, 24 juillet 2023, Cluses. Atelier « Je crée une bande dessinée » avec l’autrice Virginie Costa Lundi 24 juillet, 09h00, 14h00 C.L.A.E. du Centre-Ville. Cluses réservé au public du centre de loisirs Je crée une bande dessinée Découvrez avec l’autrice illustratrice Virginie Costa le genre de la bande dessinée et mettez en oeuvre les différentes étapes de réalisation : conception, scénario, mise en page, dessin, textes,… C.L.A.E. du Centre-Ville. Cluses 2 rue de Bossey 74300 cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Centre de loisirs Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-24T14:00:00+02:00 – 2023-07-24T16:00:00+02:00

