C.H.U.T. : CLERMONT L’HERAULT URBAN TRAIL Clermont-l'Hérault
C.H.U.T. : CLERMONT L’HERAULT URBAN TRAIL, 11 mars 2023, Clermont-l'Hérault .
C.H.U.T. : CLERMONT L’HERAULT URBAN TRAIL
1 Place de la Victoire Clermont-l’Hérault Herault
2023-03-11 – 2023-03-11
Clermont-l’Hérault
Herault
Urban trail nocturne contre la maladie de Charcot.
Six parcours :
– La tournée du patron 22 km
– Le Guilhem 12 km
– L’Urban Fiesta 5 km
– La Croustade 3 km
– Le Petitou 1,5 km
– La Gorjan Rando
Urban trail nocturne contre la maladie de Charcot.
Six parcours :
– La tournée du patron 22 km
– Le Guilhem 12 km
– L’Urban Fiesta 5 km
– La Croustade 3 km
– Le Petitou 1,5 km
– La Gorjan Rando
+33 4 67 96 05 23
Mairie de Clermont-l’Hérault
Clermont-l’Hérault
dernière mise à jour : 2023-02-09 par