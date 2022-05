C-Fight X Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

C-Fight X, 18 juin 2022, Cusset. C-Fight X Maison des Sports Avenue de l’Europe Cusset

2022-06-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-18 23:55:00 23:55:00 Maison des Sports Avenue de l’Europe

Cusset 03300 EUR Le gala de boxe C-Fight organisé par le Boxing Club Cussétois fait son grand retour à la Maison des Sports de Cusset, le samedi 18 juin dès 19h (pesée prévue le 17 juin à 19h au bar Le Gaulois à Vichy). Maison des Sports Avenue de l’Europe Cusset

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Maison des Sports Avenue de l'Europe Ville Cusset lieuville Maison des Sports Avenue de l'Europe Cusset Departement Allier

Cusset Cusset Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cusset/

C-Fight X 2022-06-18 was last modified: by C-Fight X Cusset 18 juin 2022

Cusset Allier