« Un campement d’été C’Chartres Médiévale » animera le centre-ville avec un parc de jeux, le manège “parcours du Chevalier”, animations, buvette, en après- midi et soirée du mardi au samedi , au Centre international du Vitrail et du Patrimoine, Cour Gérard Philipe, 1 rue de Bethléem, à Chartres.

« Les jeudis Médiévaux » seront dédiés au marché médiéval et artisanal costumé, avec tombola, animations de rue, en nocturne, les jeudis 7, 21, et 28 juillet 2022 et les jeudis 4, 11, 18, 25 août 2022, Place des Halles à Chartres, ouvert au public de 16h00 à 23h00 , une occasion d’animer la ville à travers des démonstrations de danse, d’escrime.

Une exposition sur le Moyen- Âge, en partenariat avec l’association Peinture et Réalités, aura

lieu à l’Édicule, place des Halles du 2 au 28 juillet.

L’association met en place des animations estivales en centre-ville de Chartres. Ces animations auront comme thème « Campement d’été et Jeudis Médiévaux », et se dérouleront de juillet à août 2022:

v.faulcon@ccmedievale.fr +33 2 34 40 11 90 https://www.c-chartres-medievale.fr/

