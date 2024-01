ALEX VIZOREK C.C. YVES FURET La Souterraine, 9 mars 2024, La Souterraine.

Si Nana Mouskouri et Hugh Grant avaient eu un enfant en lisant le Robert et en écoutant Bach, il en serait le résultat. Disciple de l’élégance et du faire savoir, Alex Vizorek est né et a grandi à Bruxelles. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. À moins que ce ne soit l’inverse ! Après des études de commerce et de journalisme, il se tourne vers la comédie et décide de partir à Paris en 2005 où il rejoint le Cours Florent. Il est révélé par le Made in Brussels Show puis par le Festival du rire de Montreux. Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches, il arrive finaliste en deuxième position à la Radio académie de Bel RTL où il continue sa carrière de chroniqueur radio en passant par RTBF, VivaCité, La Première et surtout France Inter pour qui il consacre le plus de temps. C’est ainsi qu’il se retrouve dans plusieurs émissions de la radio comme On va tous y passer, Le sept neuf, Le septante-cinq minutes, Par jupiter ! ou encore Si tu écoutes, j’annule tout. Avec son spectacle précédent, Il s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, avec son regard d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques. Alex Vizorek est une œuvre d’art a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia. Il fallait un nouveau challenge de taille. Pourquoi ne pas proposer un spectacle sur la… mort ! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens. À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme : appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie : Ad Vitam.

