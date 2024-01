KEZIAH JONES C.C. YVES FURET La Souterraine, 22 février 2024, La Souterraine.

Printemps 89 : Philippe découvre Keziah sur une terrasse parisienne, chantant avec sa guitare. Plus de trente ans après leurs premières démos, les deux amis présentent Class Of 89 : un EP de quatre chansons qui mélange leurs influences respectives, entre beats électroniques, saturations électriques et chaleur acoustique. De la bonne humeur du feelgood à l’afro-beat revisité, Class of 89 nous fait entendre ce à quoi pourrait ressembler la musique de l’amitié et de la liberté créative.Né au Nigeria, fils d’une grande famille de Lagos, Keziah Jones part très tôt en Angleterre où il commence à jouer du piano à l’âge de treize ans, avant d’adopter la guitare trois ans plus tard. C’est à une terrasse de café parisien qu’il se fait remarquer par Philippe Cohen Solal (futur membre fondateur du trio Gotan Project) en 1989. Largement influencé par la personnalité politique et morale du musicien nigérian Fela, par le jeu de Jimi Hendrix et de Prince, Keziah Jones signe en 1992 le disque-manifeste Blufunk Is A Fact !, un mélange de funk et de blues acoustique porté par le succès planétaire du single Rhythm is love. En 2008, il enregistre la chanson One du groupe U2 disponible sur l’album In The Name Of Love: Africa Celebrates U2, sorti en avril.Depuis plus de trois décennies maintenant, Philippe Cohen Solal a fait sa marque en tant qu’architecte de la musique électronique et compositeur autodidacte, ayant travaillé dans de nombreux domaines différents de la production musicale: de A&R aux musiques de films, en passant par le DJing et la réalisation de disques. Il a découvert Keziah Jones et a présenté Zazie à Mercury, avant de fonder son propre label Ya Basta Records en 1996, où il signera Féloche, David Walters et El Hijo de la Cumbia. Il a co-fondé Gotan Project, un équilibre ambitieux entre musique électronique et tango. Le groupe a vendu plus de quatre millions d’exemplaires à ce jour dans le monde et a joué plus de 450 concerts de Rio à New York, Londres et Tokyo, sans oublier certains des festivals les plus prestigieux au monde.

Tarif : 37.50 – 37.50 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:30

C.C. YVES FURET Avenue de la Liberte 23300 La Souterraine 23