YVES JAMAIT C.C. YVES FURET La Souterraine, 26 janvier 2024, La Souterraine.

Devenu artiste sur le tard, Yves Jamait a toujours vécu en chansons. Guitare, accordéon et textes à fleur de peau, Il propose une poésie en musique, à l’instar de ceux qui l’inspirent comme Maxime Le Forestier, Charles Aznavour, Allain Leprest, ou encore Anne Sylvestre. La solitude, les bars, la culture ouvrière, les soirs de cuite, l’amour, la séparation, la mélancolie sont des thèmes récurrents de cet artiste dont on dit qu’il « transforme les vicissitudes de la vie en hymne pour les humbles ». Pour lui, la chanson interroge, elle offre ce que les études ne lui ont pas apporté et lui donne envie d’en savoir plus sur des sujets dont personne ne lui parle. Pour défendre son nouvel album intitulé « L’Autre », Yves Jamait repart sur les routes à travers l’hexagone, accompagné de ses musiciens-copains présents sur les deux dernières tournées (Samuel Garcia, Jérôme Broyer, Mario Cimenti). Au programme : les titres de son nouvel album et chansons tirées de ses disques précédents, ceux qui l’ont placé en incontournable de la chanson française.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

C.C. YVES FURET Avenue de la Liberte 23300 La Souterraine