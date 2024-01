YVES JAMAIT C.C.ARTHEMUSE Briec, vendredi 31 mai 2024.

Pendant « Le tour de l’autre », spectacle que nous avons joué depuis presque un an et que nous continuerons de jouer encore, il y a eu « le moment plancha », petit interlude dans lequel nous revisitions en acoustique et comme à la maison, ou devrais-je dire : « comme en terrasse », les chansons que j’ai commise ces deux dernières décennies et ce, en invitant le public à participer.Et, au constat de l’enthousiasme que cet instant a suscité jusque là, m’est venu l’idée du « plancha tour ».Je vous invite donc à nous rejoindre autour de cette plancha allégorique, pour partager et ce repaître ensemble de mots et de musique et de boire, de vers en vers, la coupe et le couplet jusqu’à la lie.Attention ! L’abus de chansons peut conduire à l’ivresse et l’ivresse à la fraternité.Alors révisez ! Vous allez être sollicité !

Tarif : 24.50 – 35.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:00

C.C.ARTHEMUSE 46 RUE DE LA BOISSIERE 29510 Briec 29