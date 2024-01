IL ETAIT UNE FOIS C.C.ARTHEMUSE Briec, 19 avril 2024, Briec.

Il était une fois ou comment un coach de vie a surgi de mon thermos à caféLa Bande à GrimaudEcriture et interprétation : Achille GRIMAUD, Cédric GUYOMARDMise en scène : Anne MARCELC’est l’histoire d’un homme qui veut faire rire. Alors il débite des blagues, multiplie les jeux de mots, enchaîne les calembours. Inlassablement. Tant et tant qu’il ne sent pas les choses lui échapper…Dans les contes traditionnels, c’est à ce moment que se fait la rencontre merveilleuse avec un génie bienveillant qui ré-enchantera la vie du petit bonhomme… En guise de génie, voici venir un coach baratineur à l’énergie positive quelque peu exaspérante. Sa mission : remettre notre blagueur sur le chemin de la rencontre avec les autres.Conscience de soi, épanouissement, méthode Coué… Mais comment faire le bilan quand on a rien vu venir? Et puis, si méthode de vie et chemin vers la félicité il y a, est-on vraiment toujours sûr de ce qu’il y a au bout? Poésie surréaliste versus développement personnel… c’est parti!

Tarif : 6.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

C.C.ARTHEMUSE 46 RUE DE LA BOISSIERE 29510 Briec 29