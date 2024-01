LES VOYAGEURS DU CRIME C.C.ARTHEMUSE Briec, 17 février 2024, Briec.

Une enquête haletante dans l’univers raffiné du très célèbre train Orient Express !Ecriture : Julien LEFEBVRE Mise en scène :Jean Laurent SILVIAvec :Stéphanie BASSIBEY, Marjorie DUBUS, Céline DUHAMEL, Pierre-Arnaud JUIN, Ludovic LAROCHE, Etienne LAUNAY, Jérôme PAQUATTE, Nicolas SAINT-GEORGES Au début du XXème siècle, l’Orient Express parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile. À son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des passagers hauts en couleur qui ont pu s’échapper du chaos. Mais alors que deux éminents voyageurs – le dramaturge George Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes – rejoignent le train, une jeune fille hurle que sa mère a disparu. L’enquête s’annonce difficile, et les voyageurs vont aller de surprise en surprise durant une nuit de mystères, de meurtres et d’aventures ! En voiture pour le crime !« Un suspens « so british » servi par une troupe complice. On rit beaucoup. » LE FIGARO « Le plaisir du jeu se mêle à celui de l’enquête. Bravo ! » LE PARISIEN

Tarif : 12.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

C.C.ARTHEMUSE 46 RUE DE LA BOISSIERE 29510 Briec 29