SANDRINE SARROCHE C.C.ARTHEMUSE Briec, 26 janvier 2024, Briec.

Mise en scène : Eric ThéobaldMusiques originales : François Bernheim.Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première », Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF.Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons.C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.« Humour caustique et regard acéré. » – M6« Une perle rare de l’humour. » – FRANCE BLEU« Une merveilleuse comédienne à voir et à revoir. » – PARIS PREMIERE

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

C.C.ARTHEMUSE 46 RUE DE LA BOISSIERE 29510 Briec 29