Atelier Poésie Lecture/Écriture 8 janvier – 28 février 2024 C.C.A.S Tout public et gratuit

Début : 2024-01-08T18:00:00+01:00 – 2024-01-08T20:00:00+01:00

Durant ces ateliers, chacun peut lire ou écrire un texte de son choix et venir le partager au sein du cerle. Toute personne intéressée est la bien bienvenue pour écrire, lire ou écouter ! C.C.A.S 4 rue des Récollets, Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

