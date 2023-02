C A R C A S S THEATRE LOUIS ARAGON, 25 mars 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

C A R C A S S THEATRE LOUIS ARAGON. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 19:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle L’énergie puissante d’une communauté dansanteCe qui aurait pu commencer par un simple jeu de jambes devient, dans cette nouvelle pièce de Marco da Silva Ferreira, un prétexte à la vibration des corps, agitateurs rebelles et carnavalesques entre cultures du passé et pratiques d’aujourd’hui. S’il a remporté en 2009 l’Eurobattle en catégorie « new style », puis le show TV « So you think you can dance », le chorégraphe portugais a surtout très vite développé son propre langage, fait de multiples connexions, entre pratiques urbaines et influences d’ailleurs.Hybrides et ultra-connectés au monde qui les entoure, les dix danseurs de C A R C A S S forment une communauté dansante qui brise les codes et balaye d’un revers de main les identités figées. Leurs mouvements s’installent dans le clubbing pour mieux jouer avec le folklore, créant des passerelles que les mémoires collectives et individuelles viennent bousculer, au cœur d’une symphonie électronique musicale et lumineuse

Votre billet est ici

THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville Seine-Saint-Denis

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle

L’énergie puissante d’une communauté dansante

Ce qui aurait pu commencer par un simple jeu de jambes devient, dans cette nouvelle pièce de Marco da Silva Ferreira, un prétexte à la vibration des corps, agitateurs rebelles et carnavalesques entre cultures du passé et pratiques d’aujourd’hui. S’il a remporté en 2009 l’Eurobattle en catégorie « new style », puis le show TV « So you think you can dance », le chorégraphe portugais a surtout très vite développé son propre langage, fait de multiples connexions, entre pratiques urbaines et influences d’ailleurs.

Hybrides et ultra-connectés au monde qui les entoure, les dix danseurs de C A R C A S S forment une communauté dansante qui brise les codes et balaye d’un revers de main les identités figées. Leurs mouvements s’installent dans le clubbing pour mieux jouer avec le folklore, créant des passerelles que les mémoires collectives et individuelles viennent bousculer, au cœur d’une symphonie électronique musicale et lumineuse

.19.0 EUR19.0.

Votre billet est ici