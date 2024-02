C A R C A Ç A : association de gestuelle de club et de mouvements hérités de danses folkloriques Le CENTQUATRE – PARIS Paris, mercredi 14 février 2024.

Du mercredi 14 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

de 12 € à 25 €

Portés par une énergie phénoménale et une musique à haute densité percussive jouée sur scène, les dix interprètes du magistral ballet C A R C A Ç A associent gestuelle de club et mouvements hérités de danses folkloriques.

C’est un tourbillon qu’orchestre Marco da Silva Ferreira, où gestes, musique, lumières et costumes produisent de la dopamine à forte dose. Le chorégraphe portugais déploie un vocabulaire inventif où les jeux de jambes du voguing et de la house coexistent avec des mouvements issus des danses folkloriques. Les dix interprètes entrent et sortent du plateau, variant les combinaisons chorégraphiques et changeant de costume à vue.

Déroulée en puissantes vagues guidées par un percussionniste et un musicien électronique, la danse est ici pensée comme un outil de recherche sur la communauté, la mémoire et la cristallisation culturelle. Pris dans un flux physique et intuitif, les interprètes forment un collectif en recherche d’une identité. C A R C A Ç A donne une place à leurs histoires individuelles au sein d’une communauté neuve et inclusive. C’est la quatrième pièce de Marco da Silva Ferreira que programme le CENTQUATRE-PARIS, après Fantasie Minor présenté au festival Séquence Danse Paris en 2023, Corpos de Baile en 2022 et Brother en 2017.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/marco-da-silva-ferreira-carcaca.html +33153355000 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102066494871

Jose Caldeira