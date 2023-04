séjour Ados 2023 « les ados au fil de l’eau » c.a.n.a.l (circuits animation navigation accueil loisirs), 17 août 2023, Capestang.

le tarifs varie en fonction du quotient familial, allant de 11 à 20 euros la journée.

Cette année, la communauté de communes du cœur de l’avesnois propose à 20 adolescents âgées de 13 à 17 ans de partir à la découverte du canal du midi.

Nos jeunes, issus d’un territoire rural, n’ont, pour beaucoup, pas l’occasion de partir en vacances avec en groupe, de s’impliquer dans des projets collectifs ou encore d’utiliser différents moyens de transports pour se déplacer.

C’est pourquoi au regard de ce rapide constat, à travers ce séjour nous avons fixés trois grands axes :

• Faciliter l’usage de divers moyens de transport,

• Rendre les jeunes acteurs de leurs vacances.

• Créer une dynamique de groupe.

Les jeunes construiront avec l’équipe d’animation leur programme d’activités qui mêlera sorties culturelles, sportives et patrimoine local tout au long du canal du midi.

Trains, métro, bus et péniche seront les moyens de transports proposés à nos jeunes pour profiter pleinement de leurs vacances et découvrir une région riche culturellement, historiquement, avec une faune et une flore très diversifiée.

Chaque jour de nouvelles découvertes, de nouvelles activités pour permettre aux adolescents de s’épanouir au maximum.

