HOWLIN’ JAWS C.A.L.M. Limoges, 14 décembre 2023, Limoges.

HOWLIN’ JAWS Jeudi 14 décembre, 19h00 C.A.L.M. 8€ / 5€

Howlin’ Jaws est un trio influencé par les 50’s, 60’s (Cochran, Small Faces, Beatles, Kinks, Slade, etc.), formé il y a une douzaine d’années. Pour leur second album paru en septembre dernier, Half Asleep Half Awake, les trois parisiens sont retournés enregistrer à Londres au Toe Rag Studio de Liam Watson (White Stripes, Tame Impala, Madness…). Leurs compos marient pop anglaise à la dureté tranchante du garage rock made in U.S, tout en glissant vers des impros psychédéliques. Taillé pour le live, Howlin’ Jaws ravira tous les inconditionnels du rock’n’roll.

A écouter

C.A.L.M. 123 Avenue Albert Thomas, 87100 Limoges, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T19:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

