Big Bamboche : Farlot + Avenue C.A.L.M. Limoges, 28 septembre 2023, Limoges.

Désormais considéré comme un rappeur incontournable à Greytown, Farlot a su créer un univers singulier dans lequel prime la polyvalence. Nous surprenant sans cesse, Farlot habille de ses textes promouvant égotrip et élégance, des productions aussi bien old school, drill, UK garage ou encore house. Composé de six membres, le collectif Avenue cultive une liberté d’expérimentation autour d’influences héritées de la musique urbaine (rap / rock / electro). Autodidacte, le groupe délivre une énergie, une image et un univers musical clairement identifiables.

A écouter

C.A.L.M. 123 Avenue Albert Thomas, 87100 Limoges, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T19:00:00+02:00 – 2023-09-28T23:00:00+02:00

concert rap

Farlot + Avenue