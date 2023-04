Baston C.A.L.M., 13 mai 2023, Limoges.

Baston Samedi 13 mai, 19h00 C.A.L.M. 7€ – 5€ (Hiero & étudiant)

Un concert de la Fédération Hiero

Façonné autour d’une certaine idée du garage décontracté d’outre-Atlantique, Baston manie autant la distorsion et les guitares twangy des Oh Sees que les mélodies pop et léchées de groupes comme Beach Fossils ou Deerhunter. Tantôt krautrock, anxieux et mélodique, plus récemment post punk ou cold wave, le groupe breton sortait un second album chez Howlin’ Banana, La Martyre, en juin 2022. En conjuguant de telle sorte le chaud et le froid, Baston offre une suite des plus captivantes à Primates, sorti il y a trois ans.

C.A.L.M. 123 Avenue Albert Thomas, 87100 Limoges, France Limoges 87100 La Borie Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/federation-hiero-limoges/evenements/baston »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

hiero