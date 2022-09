Big Bamboche II : Agathe, DJ KOSH, Bearberic C.A.L.M. Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Entrée Libre

L’évènement de rentrée de l’Université de Limoges par et pour les étudiants. C.A.L.M. 123 Avenue Albert Thomas, 87100 Limoges, France La Borie Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Animations tout au long de l’après midi.

Le soir, concert et DJ set.

Bien entendu, tout est gratuit et des navettes permettront de faire la liaison entre les campus Vanteaux, La Borie et Jacobins.

