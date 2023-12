Spectacle 7 chandelles C.A.C Jean Glavany Maubourguet, 16 décembre 2023, Maubourguet.

Maubourguet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16

Spectacle déconnecté ou « les imbéciles heureux » !

En cette période des préparatifs de Noël, les7chandelles vous propose une pause avec un spectacle comique, absurde, débridé, burlesque et loufoque avec une certaine dose d’ambigüité, d’audace et de radicalité.

Synopsis :

Deux personnages naïfs, se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou se lient d’amitié.

Vous assisterez à leurs interrogations sur leur difficulté à s’exprimer, à choisir , aimer et vivre, comme un écho à nos propres questionnements.

Ces deux compères, aussi angoissées, déconnecté et plus désemparés que jamais, révèlent leurs parts d’ombre, de bêtise et d’incompréhension totale devant le monde qui les entoure..

C.A.C Jean Glavany MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65