Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

ÉCHOS – Installation / Sculpture / Photographie / Performance / Vidéo Les artistes du 48/50 rue Ramponeau (Collectif C.A.C 48) proposent un parcours d’installations et performance qui résonnent les unes avec les autres. Chaque œuvre invite le spectateur à développer sa propre vision du monde, entre réel et imaginaire. Catherine Arnaud : Jeux de lumières – installation, sculpture Anne Basaille : Démonologisme – installation, céramique Cie les Erres – Circé Poyet et Marie Fleur Hofmann : WORK RELOADED – performance Cécilia Da Mota : Plaisir féminin – sculpture Bénédicte Fey : Déambulation – installation, dessin Mô Mathey : Astres – installation Zoheir Moulla : Réminiscence – installation, sculpture Yasmine Tashk : Conversation méditative – installation Clémence Vazard : Immaculée – photographie, vitrail Gabriel de Vienne : Ritournelle – installation, photographie Nuit Blanche -> Nuit Blanche Cour du 48/50 Ramponeau 48/50 rue Ramponeau Paris 75020

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

