BZZ BZZ FAIT LA TOMATE ! Clapiers, dimanche 1 septembre 2024.

BZZ BZZ FAIT LA TOMATE ! Clapiers Hérault

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

BZZ BZZ FAIT LA TOMATE !

Le 1/09/2024 de 14h à 17h

Clapiers Festival de la tomate– à partir de 4 ans

Sans inscription

Animation proposée par LE PASSE MURAILLE

Lieur de rdv Parc Claude Leenhardt (Entrée Boulevard de la liberté) Parking gratuit Entrée libre

La tomate est un légume… non un fruit ! Les deux sont vrais mais pour qu’elle devienne fruit, il faut que sa fleur soit pollinisée par ses amis les insectes pollinisateurs.

Venez découvrir et observer ces petites bêtes sans qui nous ne mangerions ni fruit… ni légume. Saurez-vous répondre à notre quiz qui ne manquera pas de piquant ?

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Vous ne voulez rien manquer de la programmation de la Maison départementale de l’Environnement Domaine de Restinclières ? inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics https://domainederestinclieres.herault.fr/1081-inscription-a-la-newsletter.htm

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

– 240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

– Ouverture 7j/7

– Parking gratuit

– Aire de jeux

– Aires de pique-nique

– Divers sentiers de randonnées et de balades

– Accès libre et gratuit à tous les équipements

– Des animations toute l’année .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-09-01 17:00:00

Clapiers 34830 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

L’événement BZZ BZZ FAIT LA TOMATE ! Clapiers a été mis à jour le 2024-03-15 par RESTINCLIERES