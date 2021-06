BZH PHOTO 2021 × Fernanda TAFNER Ploubazlanec, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Ploubazlanec.

BZH PHOTO 2021 × Fernanda TAFNER 2021-07-16 17:30:00 – 2021-09-19

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec

BZH PHOTO invite un photographe d’un pays différent chaque année en résidence à Loguivy-de-la-Mer. Guidé par ses rencontres et sa sensibilité, l’artiste propose son regard sur notre littoral et la création née de ses découvertes est exposée sur le port… au gré du vent. En 2021, pour la troisième édition du festival sur le port de Loguivy, nous avons invité la photographe brésilienne Fernanda TAFNER qui nous invite à la rêverie à travers 23 photographies. Aux côtés de cette exposition en plein-air, nous proposons au programme associé des expositions nocturnes invitant à la déambulation au rythme de photo-projections sur les murs des beaux sites de l’Armor et de l’Argoat, tout l’été durant.

info@bzhphoto.fr +33 6 85 71 57 79 http://www.bzhphoto.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-22 par