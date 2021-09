ByPass 2021 Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, 18 novembre 2021, Toulouse.

### Forum de la création musicale internationale 2021 **La septième édition du Forum ByPass se déroule du 18 au 27 novembre 2021 à Toulouse et à Blagnac.** **Concerts, ateliers, master-class, c’est résolument vers les nouvelles générations de la création musicale, mais aussi vers les nouvelles dynamiques du spectacle vivant à Toulouse, que se tourne cette nouvelle édition.** Du Petit Théâtre Saint-Exupère de Blagnac, où la parole poétique d’Henri Michaux s’incarnera dans un rituel lyrique à la frontière du théâtre et de la musique avec _La Ralentie_ de Pierre Jodlowski, l’itinéraire de l’aujourd’hui musical vous conduira, à l’auditorium Saint-Pierre des Cuisines, à l’écoute d’un programme intergénérationnel conçu par l’ensemble Court-Circuit, où une œuvre de la jeune compositrice Violeta Cruz côtoiera l’ombre tutélaire d’Anton Webern, les fulgurances de Luca Franscesconi et de Philippe Manoury, et les échos de la musique du Théâtre Nô dans une œuvre de Bertrand Dubedout. Après quoi éOle sera accueillie en résidence au Théâtre Le Ring – Scène périphérique, pour la seconde période du Forum ByPass. Ce théâtre élabore depuis la saison dernière l’un des projets les plus novateurs de la scène toulousaine, engagé au côté des jeunes compagnies et des formes émergeantes du spectacle vivant. Vous y découvrirez les interprètes du C200, qui ont imaginé un programme de compositrices et compositeurs qui ont un lien très fort avec le Conservatoire de Toulouse, y ayant étudié ou enseigné, et contribuent à son rayonnement sur la scène artistique nationale et internationale. Vous y entendrez aussi comment la musique d’accordéon vit sa modernité à la rencontre de l’électronique et de la vidéo, dans un programme proposé par Flashback, jeune Centre National de Création Musicale fondé et dirigé à Perpignan par le compositeur Alexander Vert. Enfin, une Folle Nuit Acousmatique proposera un panoptique festif et gourmand de quatre décennies de la classe de composition électroacoustique de Bertrand Dubedout au Conservatoire de Toulouse. Près de soixante compositrices et compositeurs issus de cette classe vous dévoileront une œuvre ancienne ou récente, un portrait audiovisuel, et vous gratifieront de leur chaleureuse présence. Vous y découvrirez aussi deux œuvres commandées par éOle à Audrey Houdart et Sacha Bouget. La force d’un projet se lit aussi dans sa capacité à se réinventer, se renouveler, à dessiner de nouvelles lignes et de nouveaux cadres. _Une production éOle – studio de création musicale, en collaboration avec Odyssud-Scène des Possibles à Blagnac, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse (CRR) et le Ring – scène périphérique. Avec le soutien de la Région Occitanie, du Conseil Départemental de la Haute Garonne, de la Ville de Toulouse, de la SACEM et de la Spedidam._ ### Plus d’infos [Site du Studio éole ](https://www.studio-eole.com/category/bypass) [Télécharger le programme au format pdf](https://www.toulouse.fr/documents/10718111/11585685/Programme_ByPass+2021.pdf/5c920c2e-3a1e-2ae5-33a2-97e9cc148ed5) ![]() ### Infos pratiques * Renseignements et réservations au Studio éole : 09 54 88 81 72 ou eole@studio-eole.com * Renseignements et réservations au Ring : [reservation@ringsceneperipherique.com](mailto:reservation%40ringsceneperipherique.com)

12 € (plein tarif) / 8 € (tarif réduit)

Culture

Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse 17 Rue Larrey, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



