Extend & Play, le samedi 5 février à 17:00

Retour des Instores au shop dès février, avec pour lancer l’année la release party de notre pote Bwi-Bwi qui rempile sa série BBTOOLZ avec son nouveau digi-physi pack : MTL Blend! BBTOOLZ – acetate free, est une série de single digital auto-produite par Bwi-Bwi. Producteur et dj originaire de Marseille, il propose ce titre sur Bandcamp associé à un blend de café réalisé par DEEP coffee – le MTL Blend ? Ce track a été produit dans l’avion pour Montréal en fin d’année dernière. Lors de l’achat d’un pack de café DEEP acheté, le morceau MTL vient en bonus, ou vice-versa. Pas besoin d’une grosse release pour marquer le coup au shop ! Ayant également foulé le Québec dans le passé, son compère Sang 9, s’ajoute à la session au shop pour partager ses dernières trouvailles. On les retrouve de 17h à 21h en direct du shop et en streaming sur les réseaux. Venez passer l’aprem au chaud et choper votre dose de caféine ! ___________________________ E&P INSTORE with BWI-BWI & SANG 9 MTL Blends release party ! SAM0502, 17H-21H 2 PL NOTRE DAME DU MONT 13006 MARSEILLE

Entrée libre

♫♫♫ Extend & Play 2 Place Notre-Dame-Du-Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

