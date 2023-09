Sur la Route des Jeux BVJ OPÉRA-MONTMARTRE Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Le séjour se déroule du mardi 31 octobre au samedi 04 novembre 2023 dans la ville de Paris. Le groupe séjournera à l’auberge de jeunesse BVJ Opéra- Montmartre , au coeur du Centre Ville de Paris .

Ce séjour est à destination des jeunes, investis dans l’organisation de ce projet et souhaitant vivre une expérience collective , retrouver un rythme de vie , une mobilté dans un nouvel environnement, dans un contexte de préparation à l’organisation des Jeux Olympiques. .

Ce projet » Sur la route des Jeux », qui s’inscrit dans le cadre du projet » Vacances apprenantes du gouvernement », a pour vovation de développer une offre de séjour de vacances , alliant activités de loisirs, sportives, culturelles, et mobilisation des apprentissages sclaires. Il s’agit de favoriser le départ en vacances et de promouvoir des notions de mobilité , de vivre-ensemble et de continuité éducative.

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe en charge de ce projet tâchera de :

– créer du lien entre enfants, parents, partenaires et acteurs du territoire

– renforcer la confiance en soi, restaurer l’estime de soi

– favoriser l’intégration de l’individu au sein d’un groupe

– favoriser un apprentissage ludique dans un nouveau cadre de vie

– faire bénéficier les jeunes d’une hygiène de vie compatible avec les apprentissages ( rythmes de sommeil, repas régulier, hygiène corporelle, éloignement des écrans)

BVJ OPÉRA-MONTMARTRE 1 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris

