Tous à Paris ! BVJ OPÉRA-MONTMARTRE Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tous à Paris ! BVJ OPÉRA-MONTMARTRE, 31 octobre 2022, Paris. Tous à Paris ! 31 octobre – 4 novembre BVJ OPÉRA-MONTMARTRE

Forfait 50€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. BVJ OPÉRA-MONTMARTRE 1 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris Quartier Saint-Georges Paris 75009 Île-de-France Toute la semaine, nous visiterons Paris sous forme de course d’orientation avec un rapport avec l’histoire de paris et de ses monuments. A travers un jeu « fil rouge » : Au début du séjour, tous les participants (enfants et animateurs) se verront attribuer une fiche personnage historique, dans une liste de 30 personnages, le but étant de cacher son identité secrète jusqu’au bout du séjour et de mener l’enquête avec un support technique (pays, siècle, faits accomplis, titre/métier etc) que tout le monde pourra consulter, à la fois pour connaitre son personnage et pouvoir répondre aux questions mais aussi pour mener à bien son enquête auprès des autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T10:00:00+01:00

2022-11-04T19:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu BVJ OPÉRA-MONTMARTRE Adresse 1 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris Quartier Saint-Georges Ville Paris Age minimum 12 Age maximum 17 lieuville BVJ OPÉRA-MONTMARTRE Paris

BVJ OPÉRA-MONTMARTRE Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tous à Paris ! BVJ OPÉRA-MONTMARTRE 2022-10-31 was last modified: by Tous à Paris ! BVJ OPÉRA-MONTMARTRE BVJ OPÉRA-MONTMARTRE 31 octobre 2022 BVJ OPÉRA-MONTMARTRE Paris Paris

Paris