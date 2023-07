Séjour culturel : à la découverte de la ville de Paris BVJ Opéra Montmarte Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Séjour culturel : à la découverte de la ville de Paris 23 – 27 octobre BVJ Opéra Montmarte Le prix du séjour est calculé en fonction du quotient familial des familles :

QF 1 : 80 €

QF 2 : 100€

QF 3 : 120 €

Ce séjour de cinq jours s’adresse aux jeunes âgés entre 11 et 17 ans et sera pour eux une expérience de vie commune enrichissante et stimulante.

Encadrés par des animateurs socioculturels diplômés et avec le soutien de nombreux partenaires, l’objectif de ce séjour est de permettre aux jeunes de vivre des vacances propices au renforcement de leurs acquis culturels et scolaires à travers la découverte des richesses culturelles de la ville de Paris.

Ce séjour se déroulera à Paris. Nous avons fait le choix d’être hébergés au cœur de la capitale dans une auberge de jeunesse afin de favoriser l’immersion des jeunes et de faciliter les mobilités en transport en commun.

Ce séjour sera pour vos enfants l’opportunité de découvrir les richesses de la ville de Paris à travers de nombreuses visites culturelles (musées, monuments historiques, quartiers emblématiques,…). Nous leur proposerons également la possibilité de découvrir l’univers du spectacle vivant à l’occasion d’une soirée au théâtre. Une occasion unique de s’ouvrir à l’autre et de vivre des expériences humaines, sociales et culturelles riches de sens.

Au programme de ce séjour :

– Visite du musée du Louvre

– Visite de la cité des sciences de la Villette

– Viste de le butte Montmartre et du sacré cœur

– Visite de l’île de la cité et des quais de scènes

– Sortie au théâtre (choix du spectacle non déterminé à ce jour)

– Visite du château de Versailles

Ce séjour sera pour vos enfants nous l’espérons une expérience humaine enrichissante dont ils ressortiront renforcés dans leur compétence, leur savoir-faire et leur savoir-être.

