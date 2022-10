Citoyen de demain BVJ Champs-Elysées Monceau, 31 octobre 2022, .

Citoyen de demain 31 octobre – 4 novembre BVJ Champs-Elysées Monceau

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

BVJ Champs-Elysées Monceau 12, rue Léon Jost 75017 PARIS Quartier de la Plaine-de-Monceau 75017 Paris Île-de-France

Un séjour sur Paris, prévu en auberge de jeunesse, durant les vacances de la Toussaint. Ce séjour s’adresse à un groupe de 12 adolescents composé de 6 filles et 6 garçons entre 14 et 17 ans.

La découverte de la capitale a pour but la possibilité de faire découvrir d’autres environnements aux jeunes qu’un grand nombre d’entre eux ne connaissent pas.

Cette action a pour but également de faire découvrir la cohabitation en séjour. Chacun peut avoir des valeurs et des centres d’intérêts différents et faire en sorte, malgré ces différences, de mieux vivre ensemble.

Autrement dit, c’est permettre à l’ado (Fille ou garçon) de trouver sa place et s’affirmer au sein du groupe.

La structure, grâce à ce séjour, cherchera à faire découvrir les règles de vie que l’on doit mettre en commun pour permettre à chacun de s’épanouir.



