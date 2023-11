RENCONTRE AVEC LE PERE NOËL AU GRAU D’AGDE Bvd du Front de Mer/Place des Mûriers Agde, 23 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Le Père Noël débarque Noël débarque au Grau d’Agde pour le bonheur des petits et grands..

2023-12-23 14:30:00 fin : 2023-12-23 . .

Bvd du Front de Mer/Place des Mûriers

Agde 34300 Hérault Occitanie



Santa Claus arrives Christmas arrives in Grau d’Agde to the delight of young and old.

Llega Papá Noel La Navidad llega a Grau d’Agde para deleite de grandes y pequeños.

Der Weihnachtsmann landet Weihnachten landet in Le Grau d’Agde, um Groß und Klein zu erfreuen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE